Un club con tanta convocatoria merecía tener un sponsor técnico de primera línea. Si bien le viene siendo esquivo el ansiado ascenso a Primera División, parece que será una cuestión de tiempo hasta que suceda. Tomando carrera para intentarlo de nuevo, se develó la nueva camiseta Kappa de San Martín de Tucumán 2025/26, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta Kappa de San Martín de Tucumán 2025/26

En lo que respecta al diseño de este primer modelo, de una forma similar a lo que tambíén ocurrió con Atlético Tucumán, nos encontramos con trazos conservadores, pero con ciertos elementos interesantes que la distinguen. Empezando por los bastones, son tradicionales, de un grosor que se inclina hacia lo angosto (ergo, están presentes en mayor cantidad). Por suerte también están en la espalda, no dejando zona lisas que los interrumpen innecesariamente. La gracia la tienen los que se agregan en las mangas, aplicados en diagonal, generando un efecto visual muy atractivo, y que también la diferencian de la de su clásico.

El template es más bien simple, teniendo su mayor diferencial en las costuras laterales que se corren hacia la espalda, envolviendo el cuerpo. En la cintura añade dos recortes para mejorar el calce. El cuello es redondo, de color rojo con un vivo blanco central que lo recorre; replicando la misma fórmula para los puños. Los sponsors se aplican en negro con reborde blanco, contrastando fácilmente. El escudo suma la estrella dorada perteneciente a la Copa Pedro Ramírez de 1944. Entendemos que es un distintivo de Kappa, pero se podrían separar un poco más todos los logos, sin estar todo tan comprimido en el pecho. Como característica final, incluye en la nuca un sello negro con el nombre de la institución.

Su confección está a la altura de lo que ofrece la media del mercado, con una tela calada de correcta calidad, de buena respirabilidad. El material de cuello y puños es de lo mejor que se puede ofrecer. El escudo está estampado en un transfer con relieve, sin ser de material TPU como en otros modelos de la marca. Con algunos sponsors más aesthetic, sin dudas sería una prenda hermosa para usar todos los días. De todas formas es un gran upgrade para el Santo.