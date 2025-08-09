Juan Valdez nuevo sponsor de River Plate

El crecimiento de la marca River Plate no sólo depende de ellos mismos, sino implica también estar rodeado de firmas de primer nivel. Continuando con su expansión de socios estratégicos, el Millonario cerró un nuevo vínculo con Juan Valdez.

La empresa cafetera de origen colombiano está presente en el país de la mano de Sebastián Ríos, dueño de la cadena Almacén de Pizzas, que también está asociada al conjunto de Núñez en su sector gastronómico.

El café de Juan Valdez se venderá en los tres restaurantes que tiene el club actualmente (Banda, Glorias y la confitería 9 de diciembre). También estará en los hospitalities. Junto a la presencia física, la marca podrá aparecer en los distintos canales digitales de River.