Emirates nuevo sponsor platino del Bayern Munich

Una de las aerolíneas más grandes del mundo llega al conjunto más galardonado de Alemania. En las últimas horas se confirmó el acuerdo entre Emirates y el Bayern Munich, bajo el título de socio de platino.

El contrato es de largo término, hasta culminada la temporada 2031/32, con un valor estimado anual de 5 millones de Euros. La firma aparecerá en la cartelería del Allianz Arena los días de partido de Bundesliga, además de los medios digitales del club. Se espera también que realicen distintas activaciones.

Emirates hoy opera hasta 63 vuelos semanales en numerosas ciudades de Alemania: Fránkfurt, Múnich, Düsseldorf y Hamburgo.

El anuncio ocurrió casi al mismo tiempo que la transformación de su vínculo con Visit Rwanda, en medio de una ola de críticas, reduciéndole su visibilidad (ver más).