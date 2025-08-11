LEVEL1: Southampton FC anuncia su arena de juegos

Modificar espacios para maximizar ganancias. La tendencia del fútbol moderno tiene mirada empresarial, sin dudas, pero también pensando en las comunidades locales. Buscando exprimir ambos aspectos, el Southampton FC anunció LEVEL1, su nueva arena de juegos.

Estará ubicada debajo de la tribuna Chapel Stand del St. Mary’s Stadium, con un espacio total que supera los 1.100 metros cuadrados. En ella habrá un campo de mini golf, paredes para escalar, simuladores de automovilismo y golf, mesas de pool, máquinas de arcade, videojuegos con realidad aumentada y grandes pantallas para ver eventos deportivos en el bar.

Así, los Santos enfocan un espacio de sus instalaciones a miles de potenciales usuarios que pueden no ser simpatizantes del club, ni quiera del fútbol. Estará abierto durante todo el año y se espera que se inaugure el próximo octubre.