La pasada no fue la mejor de las temporadas, pero nadie puede dudar por medio segundo que es un delantero letal, de los de élite de verdad. Es por eso que la firma norteamericana sigue confiando en él como uno de sus grandes embajadores. De cara a un nuevo año futbolístico, se develaron los nuevos botines Nike Phantom 6 Low Erling Haaland.

Nike Phantom 6 Low Erling Haaland

No presenta ninguna modificación técnica especial con respecto al modelo convencional, destacándose éste por su renovado Gripknit para obtener el mejor contacto con el balón, haciéndolos una máquina de hacer goles. El otro gran punto de este calzado es su agresiva suela Cyclone 360, que otorga un rendimiento máximo en rotaciones y cambios de dirección

Esta edición especial se pinta con una paleta de colores cual atardecer, con tonos amarillo/naranja/rojo; acompañado de morados para el empeine, trasero y la suela. Añade un emblema con nueve puntas en el talón y lengüeta, simbolizando el número de su camiseta y su rol como ojo de la tormenta dentro de la cancha.