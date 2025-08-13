Encontrar un rumbo bastante más acertado. La firma del doble diamante no estaba teniendo el mejor de los presentes en la Argentina, con modelos que no siempre estaban a la altura de su gran historia. Este año se pusieron como objetivo volver a enderezar el barco, y las nuevas camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2025/26 son un ejemplo. Siguiente, el análisis de Marca de Gol.

Review | Camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2025/26

Estas nuevas casacas traen como gran novedad -para los hinchas del Bicho– que vienen importadas desde Brasil. Eso implica, desde el vamos, mejor calidad y más posibilidades de diseño. Así, nos encontramos con una equipación titular que vuelve a incluir el icónico diseño con dos franjas verticales que pasan por detrás del escudo. Unos trazos que siempre traen buenos recuerdos a los simpatizantes del club. La base añade una textura microperforada inspirada en el logo de Umbro, que subraya ese paso hacia adelante. El template tiene sus cositas, como por ejemplo los pequeño cortes en los laterales del ruedo y la espalda ligeramente más larga.

Una trama con texto en repetición referente al campeonato de la Copa Libertadores 1985 dirá presente en los laterales, llegando hasta los puños; así como en el interior del cuello. Es innovadora y con un lindo lazo sentimental, aunque nos queda la duda si no hubiera sido mejor aplicarla en un sobretono, para que haya tanto ‘ruido’ visual. Aún así, nos gustó. El cuello es en ‘v’, realizado con un textil perforado de muy buen tacto y elasticidad. En la nuca añade las iniciales del club sobre fondo blanco. El escudo es convencional, con las cinco estrellas por encima. Como sello final añade una moneda en dorado, con la silueta de la Copa Libertadores y el año de la obtención de la misma.

La variante de visita emplea un template distinto, con recortes que van desde el cuello hacia los puños y laterales. Sobre estos se añade nuevamente un pattern de texto con la estrella y el año de la consagración del campeonato de América. Acá sí nos gusta más que destaque, porque es un modelo alternativo y porque resalta la moldería (ítem que nos encantó). El cuerpo añade franjas horizontales en gris, que no están presentes en la espalda. En la nuca se estampa el año 1985, ubicándose debajo el logo de la marca. El mismo emblema de la cintura se repite en este away jersey.

Como ya mencionamos, la calidad es notoriamente mejor que sus antecesoras. Tela con microperforación para más respirabilidad, perforaciones láser en las axilas, un material premium para el cuello, escudos de TPU, costuras precisas y lindas estampas. Ésta es la Umbro que nos gustaba y nos vuelve a enamorar. Ojalá sea un proceso que se mantenga en el tiempo, volviendo a ubicarla entre lo mejor del mercado local.