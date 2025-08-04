En búsqueda de nuevo aire, de una nueva perspectiva. El trabajo de Umbro con el Decano fue muy correcto, pero empezó a sentir el desgaste de los años sobre el final del vínculo. Aquí es cuando aparece la firma de origen italiano, lanzando la nueva camiseta Kappa de Atlético Tucumán 2025/26. Así la analizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta Kappa de Atlético Tucumán 2025/26

De forma totalmente esperable nos encontramos con un modelo con trazos muy clásicos, sin salirse del molde. Era deducible por dos motivos básicos. El primero, porque es un contrato nuevo; estadísticamente son muy pocas las primeras casacas de un nuevo acuerdo que realmente proponen algo distinto. En segundo lugar, porque es el actual lenguaje de diseño de Kappa. Prendas simples, que sean aptas para el uso diario/urbano. Así veremos bastones con de un ancho convencional, sin tramas; también presentes en las mangas y en el largo total de la espalda (por suerte no hay zonas lisas).

Tanto en el cuello redondo, como en los puños, encontramos un diseño que parece remitir a comunidades autóctonas. Un detalle agradable a la vista, que además aporta sentido de pertenencia. El escudo añade en dorado la más reciente estrella, que representa el título de la Copa Campeonato de Campeones de 1959/60. En la nuca suma un emblema circular que incluye el mapa de la provincia tucumana, con su división política en 17 departamentos. Nada por demás llamativo, pero cumplidor desde todo punto de vista. Para el público conservador, es un mimo esta prenda. Por último, a señalar los recortes en la cintura para mejorar el calce.

En lo que respecta a su calidad, emplea una tela calada con bastante respirabilidad, que ayudará a manter fresco al usuario. Muy buena confección del cuello y puños, con material elastizado tejido. A diferencia de lo visto en otros clubes, el escudo no está realizado en TPU, sino que es un estampado más convencional, pero que aún así tiene relieve. Sabemos que acá levatarán la voz reclamando que sea bordado. Concluyendo, nos parece un firme primer paso, con la impronta de una marca que cada vez crece más.