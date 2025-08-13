Si bien a nivel futbolístico el regreso de El Príncipe no tuvo el impacto esperado para el club paulista, sin dudas implicó toda una revolución en todo lo que lo rodea. Con muchos guiños relacionados a la llegada de Neymar Jr., se develó la tercera camiseta Umbro del Santos FC 2025/26, que Marca de Gol analizó en profundidad.

Review | Tercera camiseta Umbro del Santos FC 2025/26

Esta nueva casaca se inspira en el icónico modelo alternativo usado en 2012, previo a que la estrella brasilera emigrara hacia el FC Barcelona. Sobre la tela con textura microperforada, añade una trama ondeante que le aporta el famoso velocidad y dinamismo al diseño (más onda, literal). Más allá de eso, serán los pequeños detalles los que le suman -muchísimo- a esta equipación. El primero está en el cuello tipo polo, característica que se mantuvo inalterada. En el dorso de la solapa, algo oculto, añade la frase “Eu vou’ mas… Eu volto!”, en directa referencia al retorno de Neymar.

En la cintura se añade una corona plateada, con la leyenda “Príncipe”. Ésta se complementa con otra de pequeño tamaño ubicada entre ambas estrellas del escudo, relacionando a dos íconos brasileros surgido de Vila Belmiro: Pelé y Ney. La corona también aparecerá en el centro de los dorsales, teniendo estos ya la identidad de la institución y el sponsor técnico. Tal vez algo cargados, para nuestro gusto. Como ítem final, en los puños añade el logo de Umbro en repetición, casi imperceptible a la vista. Afortunadamente esta versión comercial no tiene patrocinadores, por lo que no suma el gigantesco y feo logo de 7K.

Su calidad es realmente muy buena, sin nada que envidiarle a otras marcas. Tela con perforaciones en el frente, y una calada en la espalda para máxima respirabilidad (sumado a los hoyelos láser en las axilas). Escudos de TPU y demás estampas de muy buena presencia. Una camiseta de colección, conmemorando una de las vueltas más esperadas del fútbol sudamericano.