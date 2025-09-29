Decisión tomada: Atomik vestirá a Independiente

Actualización 30/09/25: tras las numerosas quejas por redes sociales de los hinchas del C.A. Independiente, y la movilización realizada en la puerta de la sede social, el club comunicó que aún no le cierra las puertas a una segunda oferta superadora de PUMA.

Finalmente los rumores se confirmaron: Atomik vestirá a Independiente, salvo un cambio total de último momento antes de la firma. Esta tarde, la Comisión Directiva del conjunto de Avellaneda aprobó el cambio de marca de indumentaria para las próximas temporadas, afirmado por numerosos medios y periodistas partidarios del club.

Según informaron, el nuevo vínculo tendrá su comienzo en enero de 2026, extendiéndose por seis años (hasta concluído el 2031). Existe mucha especulación e información poco certera de los números, por lo que de momento, no comentaremos al respecto.

De los acuerdos vigentes, el de PUMA e Independiente es el segundo más longevo, habiendo comenzado en 2009 (únicamente por detrás del de adidas y River Plate). Estaremos atentos al futuro no muy lejano por anuncios nuevos de la marca del felino…