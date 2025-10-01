New Balance Arena: Atalanta renombra su estadio

Una relación firme, que crece y piensa en el largo plazo. Desde hace unos días, el estadio del Atalanta BC pasó a llamarse New Balance Arena.

De esta forma, la casa de La Dea abandona su antiguo nombre -Gewiss Stadium-, siendo ahora los naming rights propiedad de la firma norteamericana. Esto se confirma unos meses después que llegaran al club italiano, que durante las ocho temporadas pasadas había sido vestido por JOMA.

Esto es un importante avance para NB, que busca seguir un camino más exitoso del que tuvo su compatriota Under Armour, que está desaparecido del mundo de las camisetas de fútbol. No sólo realizó nuevos acuerdos con clubes (ej. Bayer Leverkusen o West Ham -a partir de la 2026/27-); sino que también creció en el mercado de botines, firmando jóvenes estrellas como Saka o Endrick.

El Estadio Atleti Azzurri d’Italia fue originalmente inaugurado en 1928, y pasó a ser propiedad del Atalanta en 2017. Tiene un aforo para 23.439 personas, todas sentadas.