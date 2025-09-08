Hisense firma como patrocinador de la Copa del Mundo 2026

A menos de un año del comienzo del evento deportivo más grande del mundo, se siguen sumando socios. En el marco de la feria IFA 2025 (Innovation For All), el gigante tecnológico Hisense confirmó que será patrocinador oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Será el tercer Mundial consecutivo que la firma china patrocine, habiendo estado presente en Rusia 2018 y Qatar 2022 (además de estarlo en el Mundial de Clubes 2025). La marca estará presente en los carteles publicitarios de los estadios, resaltando su visibilidad en las pantallas del VAR. Además, podrá realizar activaciones con ex-jugadores y tener presencia en los fan fest.

Hisense, empresa número 1 del mundo en televesiores de 100″ o más, está en el nivel máximo de partners de la FIFA, junto a adidas, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways, VISA y Wanda Group.