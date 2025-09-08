No es que sea algo necesario para su carrera, pero es un paso más para el crecimiento de su marca personal. Encarando la etapa final de su camino, Lionel Messi ya piensa en las próxima generaciones. Así, se confirmó que la Inter Miami Academy lucirá en sus uniformes el logo del mejor jugador de la historia.

De esta forma, las camisetas de juego de todas las categorías inferiores del club del sureste de los Estados Unidos, usarán la marca personal del GOAT, en lugar del clásico isotipo de adidas (conservando, por supuesto, las tres tiras en las mangas).

Esta identidad ya se había visto en varios productos de la colección signature de Lio, aunque es la primera vez que se la ve aplicada a un club. ¿La veremos el día de mañana en las equipaciones oficiales de la MLS? No lo descartamos para nada…