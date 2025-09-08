Haciéndole honor a su nombre de Club Atlético. Buscando expandir aún más los horizontes por fuera de fútbol, se presentó de forma oficial el proyecto del Microestadio Boca Juniors.

El anuncio se hizo en el marco del comienzo de los estudios del suelo, una vez que los planos fueran aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La nueva arena contará con un aforo de más de 3.000 espectadores, pudiendo variar esto dependiendo el evento que se realice.

Además del baloncesto, que está consiguiendo buenos resultados en los últimos años, también se podrá practicar futsal, voley y handball. Si bien no fue comunicado, creemos que no se debería descartar la idea que también se celebran eventos como pequeños conciertos. Se levantará en la calle Arzobispo Espinosa, frente al Polideportivo Benito Quinquela Martín.

El Microestadio Boca Juniors contará también con un gimnasio de primera línea; además de con comercios y un centro gastronómico en la fachada.