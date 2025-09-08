La elegancia necesaria para romper el hechizo del segundo lugar. Estas últimas temporadas los Gunners han presentado modelos realmente encantadores, pero que les faltó el respaldo de la consagración deportiva. Esperando cortar la sequía, se develó la tercera camiseta adidas del Arsenal 2025/26, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Tercera camiseta adidas del Arsenal 2025/26

La nueva casaca tiene como inspiración el 20° aniversario del cierre del mítico Arsenal Stadium, popularmente conocido como Highbury. Un quiebre total en la identidad de una institución, que se globalizó mucho en estos años. El concepto madre se ve plasmado sobre la tela, con una textura Art Deco que caracterizaba a la East Stand. Más allá del vínculo (que si bien aporta al contexto, lo importante es cómo se ve), el pattern en gofrado es sumamente elegante. Da gusto realmente mirarla, y más aún usarla; siendo una prenda que fácilmente puede ser vestida en el día a día.

La tonalidad principal es un off-white (blanco desgastado), que busca transmitir ese look vintage que nos lleva el pasado. Los detalles son principalmente en tono granate, como aquella mítica equipación que nos lleva a Thierry Herny. El dorado también aparece como protagonista en los vivos del cuello polo, fundamental para complementar la vibra de este jersey, y los puños. En el frente destacan el mítico cañon y el logo trefoil, mientras que en la nuca aparece un escudo retro del club. La versión Authentic suma un tag en la cintura que tiene la justificación del diseño: una joyita.

Como nos pasa con otros modelos retro, preferimos esta versión Aeroready por sobre la de jugador, porque no van muy de la mano. Nos gustan los logos bordados, la tela clásica con el relieve y que se sienta algo más pesada. Estamos ante una candidata ideal para ser styleada para la moda Blokecore (usar camisetas de fútbol). De lo mejor del año.