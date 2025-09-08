El fútbol es un deporte de emociones, y si hay algo que queda grabado en la memoria colectiva son los goles. Para los hinchas chilenos, revivir esos momentos es como viajar en el tiempo a instantes donde la magia del balón rompió toda lógica. Según la selección realizada por la plataforma 1Win, hay tantos goles extraordinarios que forman parte de la historia mundial que merece la pena recordarlos en detalle. Y así como existen jugadas que se transforman en leyenda, también hay beneficios pensados para los fanáticos del juego, como el bonus code 1Win gratis que amplía la experiencia de quienes se suman a la plataforma.

El “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona (1986)

No se puede hablar de goles impactantes sin mencionar el tanto que Maradona convirtió contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Tras recibir el balón en su propio campo, esquivó a seis rivales y definió ante Peter Shilton, dejando una jugada considerada por la FIFA como la mejor del siglo XX.

Este gol no solo representa destreza técnica, sino también un contexto histórico: Argentina venía de un conflicto bélico con Inglaterra y la carga simbólica del partido lo hizo aún más memorable. Para 1Win, es un ejemplo claro de cómo un gol trasciende el deporte para convertirse en mito cultural.

El misil de Roberto Carlos contra Francia (1997)

Otro tanto inolvidable es el que Roberto Carlos marcó en la Copa Confederaciones de 1997 en Lyon. El lateral brasileño ejecutó un tiro libre que parecía irse muy desviado hacia un costado, pero terminó doblándose en el aire y entrando al arco defendido por Fabien Barthez.

La explicación científica llegó años después: la potencia del disparo y la rotación del balón crearon un efecto Magnus extremo. En Chile, este gol sigue siendo uno de los más comentados por quienes aman los tiros libres imposibles.

Alexis Sánchez y el gol que hizo vibrar a Chile (2015)

En la final de la Copa América 2015, disputada en el Estadio Nacional de Santiago, Alexis Sánchez selló la victoria frente a Argentina con un penal ejecutado con la técnica del “cucchiaio” o panenka. No fue un gol de larga distancia ni una jugada colectiva de ensueño, pero su impacto fue histórico: dio a Chile el primer título continental de su historia.

La frialdad de Sánchez para definir con una vaselina ante Sergio Romero en un estadio repleto hizo que este gol quedara grabado como uno de los más impactantes para la memoria chilena. Para 1Win, se trata de un hito que no solo marcó un campeonato, sino que inauguró una era dorada de la Roja.

James Rodríguez y la volea en Brasil 2014

En el Mundial de 2014, disputado en Brasil, James Rodríguez marcó uno de los goles más bellos del torneo frente a Uruguay. Tras controlar el balón con el pecho en la frontal del área, remató de volea con su zurda, colocando el balón en el ángulo superior.

Ese gol fue elegido el mejor del Mundial y catapultó al colombiano a la cima del fútbol mundial, llevándolo al Real Madrid. Para los usuarios de 1Win en Chile, este tanto representa la fuerza del talento latinoamericano en las grandes citas deportivas.

Zlatan Ibrahimović y la chilena desde 30 metros (2012)

En un amistoso entre Suecia e Inglaterra, Zlatan Ibrahimović sorprendió al mundo entero al anotar una chilena desde fuera del área, a más de 30 metros de distancia. El portero Joe Hart había salido mal y el sueco aprovechó la ocasión para firmar uno de los goles más improbables de la historia moderna.

La jugada fue reconocida con el Premio Puskás de la FIFA en 2013. Para 1Win, este gol demuestra cómo la improvisación y la técnica pueden combinarse en un instante de genialidad absoluta.

Cristiano Ronaldo y su icónica chilena en Champions (2018)

En los cuartos de final de la Champions League, Cristiano Ronaldo anotó con una chilena perfecta frente a la Juventus en Turín. La altura alcanzada por el portugués fue impresionante, y hasta la propia afición rival se puso de pie para aplaudirlo.

El gol fue considerado uno de los mejores en la carrera de CR7 y reforzó su leyenda en la máxima competición europea. Este tipo de momentos son los que consolidan la lista de 1Win como referencia para quienes buscan los goles más impactantes de la historia.

Lionel Messi y su obra frente al Getafe (2007)

En abril de 2007, Lionel Messi marcó un gol que recordó al de Maradona en 1986. En un partido de Copa del Rey frente al Getafe, arrancó desde el mediocampo, superó a cuatro defensores y al portero para definir con la pierna derecha.

La similitud con la jugada de su compatriota fue tan evidente que muchos lo bautizaron como “el nuevo Gol del Siglo”. Este tanto consolidó la idea de que Messi sería uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Cómo conecta 1Win con la pasión del fútbol

Conclusión

Los goles más impactantes de la historia del fútbol según 1Win no son solo jugadas espectaculares, sino hitos que definieron carreras, encendieron pasiones y unieron a millones de personas frente a una pantalla o en un estadio. Desde el regate imposible de Maradona hasta la frialdad de Alexis Sánchez en la final de la Copa América, cada tanto tiene una historia detrás que explica por qué el fútbol es considerado el deporte rey.

