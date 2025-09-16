Nueva campaña “Me gusta argentina, me gusta Quilmes”

Un clásico en la mesa de los argentinos hace más de un siglo. Con mejores y peores épocas, no cabe duda que es una marca que está en el corazón de este país. Celebrando ese legado, la Cervecería Quilmes lanzó su más reciente campaña: “Me gusta argentina, me gusta Quilmes”.

El video de poco menos de un minuto incluye la presencia de grandes figuras, como Ángel Di María; el piloto de F1, Franco Colapinto; La Sole; así como grandes íconos nacionales como Gardel y San Martín. El objetivo es resaltar el rol fundamental que tiene en los asados, en las juntadas con amigos, como denominador común de todos estos lugares.

Guido Lofiego, Director de marca Quilmes, “Quilmes es tan argentina como lo es el mate, el truco, el asado con amigos. Nuestra lata es una representación de los colores de nuestra bandera. Hoy, la cerveza Quilmes es mucho más que una bebida; es un símbolo de la emoción y la pasión que nos caracteriza a los argentinos.”