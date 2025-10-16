No está en su mejor presente, pero es uno de los grandes assets que tiene hoy en día la marca de las tres tiras. Volviendo lentamente de una lesión y buscando recuperar su forma, se presentaron los nuevos botines adidas Predator x Jude Bellingham ‘Glory Blue’.

adidas Predator x Jude Bellingham ‘Glory Blue’

Se trata del tercer modelo signature del jugador del Real Madrid, esta vez inspirados en los inicios de su carrera. Emplean la base tradicional de los Predator 25, con el negro como tonalidad principal. Está acompañado principalmente por tonos azules y blancos, en referencia a sus raíces en Birmingham. La firma de la estrella inglesa se hace presente en la lengüeta plegada, en el talón, la suela y en la plantilla, donde también está acompañada de la silueta de su icónica celebración de gol.

Técnicamente son exactamente iguales, estando realizados en material HybridTouch, con el acabado de goma Strikeskin en azul. A nivel comercial están disponibles con suela para suelos firmes (FG), con tapones mixtos (SG) y para césped artificial (AG).