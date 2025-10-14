Las celebraciones en el marco del 120° aniversario del Rojo van más allá de las casacas de juego, sino que se extienden a más prendas de indumentaria. Luciendo un estilo bien propio de los noventa, se develó la camiseta PUMA de Independiente Retro STRT.

Camiseta PUMA de Independiente Retro STRT

El modelo de corte recto y considerablemente holgado, continúa el concepto visto con la equipación titular 2025/26, tomando como protagonista el escudo retro con las iniciales del Club Atlético Independiente. Éste no sólo se aplica en el tradicional lugar del pecho, sino que decora el fondo con una trama en repetición que se ve interrumpida por una aplicación gigantesca del mismo. Un look totalmente noventoso, tal vez de algo de principio de los 2000. En blanco contrasta el cuello tipo polo, con terminación en ‘v’; así como la marca retro de PUMA.

Como detalles finales, añade una etiqueta de autenticidad también bastante vintage, con tonos beige y naranja y la imagen de un botín Borussia; mientras que en la nuca añade la leyenda ‘Rey de Copas’.