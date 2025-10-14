Amor Arbitrario, el nuevo spot de TyC Sports y Mercado McCann

“El ser árbitro encierra una paradoja, cuando te equivocás todo el mundo se acuerda de vos, y cuando acertás no se acuerda nadie”. Con motivo del Día del Árbitro, TyC Sports lanzó junto a la agencia Mercado McCann: ‘Amor Arbitrario’, un divertido comercial.

El mismo narra la historia de un simpatizante que no se dejó llevar por los colores de los clubes del padre, sino que eligió un camino bastante particular: alentar a los árbitros.

El comercial se lanzó en Argentina en el marco del Día del Árbitro, que se celebra el 11 de octubre porque de esa fecha data el primer partido que se disputó con un juez.