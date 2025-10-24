Giorgio Armani for Juventus: vestidos de gala

Difícil, por no decir imposible, que algún club del mundo esté mejor vestido. Por primera vez en su historia, la icónica firma italiana se une al máximo ganador del fútbol italiano. Ésta es la colección Giorgio Armani for Juventus, ideada para el primer equipo de fútbol.

Giorgio Armani for Juventus

La división más elegante de Armani está vinculada al fútbol desde el año 1994, cuando realizaron su primera colaboración. Ahora lanza esta línea formal para los días de partido y eventos especiales, que lucirán los jugadores de la Juve. El acuerdo que firmaron a mediados de año estipula que serán vestidos por esta temporada y la que viene (2026/27). Se usarán tonos negros y en azul medianoche.