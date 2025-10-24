Stanley x Arsenal: nueva colección de vasos

Hace ya un par de años que se le está dando más hincapié al tema de la hidratación. Eso conllevó a poner de moda los vasos térmicos, que hoy son incluso una pieza más del outfit de millones de personas todos los días. Uniéndose con otro mundo muy popular, hoy se develó la segunda colección de Stanley x Arsenal, con un diseño icónico.

Stanley x Arsenal

Tras lo que fue la primera línea bastante convencional, de color rojo y con el escudo cañón en blanco, la firma norteamericana redobla la apuesta y apuesta por un aspecto legandario, no sólo para los hinchas de los Gunners, sino para los fanáticos de las camisetas. Adopta el look de lo que fue la histórica equipación alternativa amarilla, denominada popularmente Bruissed Banana. No entendemos cómo este recurso de combinar casacas y vasos no es mucho más masivo.

El nuevo lanzamiento incluye tres vasos: el Quencher® ProTour Flip Straw Tumbler (55 Libras), el IceFlow™ Flip Straw Tumbler (45 Libras) y el Stay-Chill Stacking Tumbler (25 Libras). Ya están a la venta en la tienda oficial del Arsenal.