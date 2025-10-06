Cerrando el año a todo color. De cara al cierre de un año que probablemente no lo tuvo en su mejor forma, la marca norteamericana presenta un pack de botines para llamar la atención y preparar el terreno para empezar la previa de la Copa del Mundo. Éste es el nuevo Nike Max Voltage Pack.

Nike Max Voltage

Se trata simplemente de una renovación de colores de su actual grilla de modelos, destacando los Phantom 6, que fueron renovados casi en su totalidad a mitad de este año. Acompañan los veloces Mercurial que, a pesar de no haber innovado demasiado en los últimos años, siguen manteniéndose dentro de los silos más usados en los principales campos de fútbol. Completan la colección los Tiempo, que lamentablemente hace un tiempito ya no son de cuero.

Ya están disponibles a nivel global, más no así en Argentina, que aún está a la espera del lanzamiento de la nueva generación de los Phantom (esperemos que sea en breve).