No hay con qué darle a la superioridad estética italiana. Siempre se va a destacar. Combinando un estilo clásico, con referencias de la naturaleza, se develó la nueva tercera camiseta adidas de la Juventus 2025/26. En Marca de Gol la analizamos punto por punto.

Review | Tercera camiseta adidas de la Juventus 2025/26

Este nuevo modelo corría con la desventaja, por así decirlo, que su antecesora es realmente bellísima, de lo mejor de la temporada pasada. Para no ser menos, decidió seguir con la misma línea, formando parte de la colección de clubes Elite de adidas. Por eso nos encontramos con un estilo tradicional, medio vintage, con el logo de Trefoil como protagonista. El distintivo viene de la mano de su textura, inspirada en los viñedos característicos de la zona de Turín. Obviamente es muy personal, pero nos parece hermosa, una obra de arte; incluso hasta un poquito más que su predecesora.

Los detalles se aplican en una paleta cromática propia de los paisajes que homenajea. Tonos crema para logos, cuello y puños, con vivos en verde oscuro y morado, en referencia al vino tinto. Agradecemos -mucho- que hayan mantenido el escudo retro. Es un poco más jugada, pero destila elegancia por todos lados. Cada casaca de la Juve, guste o no, deja una huella marcada. La diferencia es que en estos últimos años creemos han encontrado un balance más justo entre salirse de lo habitual, pero sin hacer el ridículo. Las últimas tres terceras equipaciones son una gran demostración de lo que le gusta a la gente.

Como siempre, su calidad está a la altura; sobre todo en este caso por la tela con relieve, que está más que bien para ser una versión aficionado. Escudo y logo bordado, y muy buen material rib para cuello y puños. A veces es difícil hacer reseñas muy objetivas, y éste es un caso. Esta camiseta es una debilidad para quien les escribe y no vemos justificativo para que nadie no la quiera.