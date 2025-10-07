ESPN adquiere los derechos de transmisión de la UEFA Women’s Champions League

Una gran noticia para el fútbol femenino en Latinoamérica. Hoy fue anunciado que el gigante de las transmisiones deportivas, ESPN, adquirió los derechos de transmisión de la UEFA Women’s Champions League.

El acuerdo abarca la audiencia hispanohablante de Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y África subsahariana. Comienza ahora mismo, en la edición 2025/26, transmitiendo los 75 partidos de la competición. El contrato, en principio, se extiende hasta -inclusive- la temporada 2029/30.

La final de la edición de este año de la UEFA Women’s Champions League fue celebrada en Lisboa, consagrando al Arsenal FC ante el FC Barcelona, con un aforo de más de 50.000 espectadores.