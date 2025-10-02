Todo indica que, al menos de a momentos, los clubes siguen siendo de los socios (aunque algunos no quieran). Tras lo que fue el anuncio de Atomik, desistiendo de la oferta contractual, se comunicó que PUMA renuevó su contrato con Independiente.

De esta forma, el segundo contrato vigente más longevo del fútbol argentino, habiendo comenzando en 2009, se extenderá por seis temporadas más, hasta 2031. Es exactamente el mismo plazo del acuerdo que había aprobado la comisión directiva con Atomik (ver acá). Según informó el propio Club Atlético Independiente, hay una mejora sustancial en materia financiera; incluso superando lo que había propuesto el competidor, si se tienen en cuenta las regalías.

No podemos confirmar que haya sido el desencadente, pero sí es debido destacar el notorio accionar de los hinchas y socios de la institución, rechazando este nuevo acuerdo bajo la consigna #AtomikNo, habiendo incluso realizado una marcha en la sede del club. Su voz fue escuchada.