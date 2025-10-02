Una tradición que empezó hace unos años, y esperemos que siga por mucho tiempo más. En épocas de globalización y, dependiendo el caso, hasta cierto desprecio por lo propio, es lindo que los clubes conserven el orgullo de donde vienen. Celebrando una festividad bien alemana, se lanzó la nueva camiseta adidas del Bayern Munich Oktoberfest 2025, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Camiseta adidas del Bayern Munich Oktoberfest 2025

La casaca presenta un estilo bastante similar a lo que ya vimos en el modelo especial 125° aniversario. Es tan así, que repite la trama de fondo que tienen todos los escudos de la institución, aunque esta vez sobre una base en color arena, en lugar del tradicional rojo. Este jacquard destila elegancia y buena presencia, realmente haciéndola ver como una prenda premium (que lo es, en parte). En lo que respecta al template en sí, es el mismo que se empleó en la tercera equipación, destacando por su cuello con terminación cruzada y trazos más bien simples, con estilo retro.

Punto aparte para el protagonista secundario, el verde. En un tono más claro se encarga de teñir las tres tiras, limitadas a los hombros. Se hace mas oscuro para los puños y logos; incluyendo los primeros un diseño autóctono de la región bávara, haciendo juego con el escudo especial. Éste es simplemente bellísimo, de lo más lindo de esta temporada (al igual que toda la colección de ropa de salida). Cierra el diseño el tradicional logo Trefoil de adidas; quedando libre la zona de la nuca y cintura, donde se pudo haber añadido alguna leyenda especial referente a la volksfest.

Su calidad es correctísima, destacando su tela, de primer nivel. Logos bordados y costuras precisas en todos sus sectores. Es realmente una prenda hermosa, para el uso deportivo y la moda de todos los días. Nos encanta que el Bayern, y tantos otros clubes alemanes, sigan festejando el Oktoberfest a través de sus camisetas. El fútbol, como nexo entre la cultura y la gente, es lo mejor que hay.