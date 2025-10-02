PUMA Hot Pursuit: develado el nuevo pack

Renovados para el otoño del hemisferio norte. La última colección oficial del año se tiñe con los colores de la estación y presenta al naranja como protagonista principal de la campaña. Éste es el nuevo PUMA Hot Pursuit Pack.

La nueva línea simplemente hace una renovación de su apariencia, no implicando ningún salto generacional para sus botines FUTURE 8, KING y ULTRA 6. Los protagonistas de la campaña son Neymar Jr., Fridolina Rolfö, Xavi Simons, Christian Pulisic y Sandy Baltimore.

Como detalle digno de destacar del calzado de la marca del felino, toda la línea incluye variantes con horma femenina, modificados especialmente para las necesidades de las jugadoras.