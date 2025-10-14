En inglés dirían que es classy. Tras lo que fue un modelo muy llamativo desde su apariencia, inspirado en un ícono del pasado, era la hora de bajar un poco el nivel de intensidad. Ésta es la nueva camiseta alternativa PUMA del Manchester City 2025/26, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta alternativa PUMA del Manchester City 2025/26

El nuevo modelo remite a los orígenes de la institución, cuando se denominaba St. Mark’s (West Gorton) y su equipación era totalmente negra. Fue tomado muy literal, porque realmente es una casaca negra, sin trazo alguno que contraste (o al menos de forma visible). Esto es porque el cuello tipo polo esconde al blanco en su dorso, guiño también al tono secundario del club originario. En el uso normal sólo se notará cuando éste ‘rebote’ con el movimiento; o mismo si se lo usa ‘parado’, aunque no es para nada habitual verlo así.

El otro punto de contraste son los logos y patrocinadores. Éstos están aplicados en color plata con acabado metalizado, ciertamente referido al espíritu industrial de la ciudad de Manchester. Este concepto ya se había empleado hace unas temporadas, pero usando un tono cobre (ver acá). Estéticamente está muy logrado y le da una presencia destacada al jersey, especialmente porque tiene fondo negro. Más allá de eso, sentimos que carece de algún isologotipo -como puedo ser el escudo– o frase estampada, que la vincule con el primer nombre del club.

La calidad es correcta para una versión aficionado, con una tela calada de buena respirabilidad. Los que más resaltan son el escudo y los logos de PUMA, que están realizados en un material plástico tridimensional (un bordado no hubiera logrado el efecto metalizado). En esta tendencia creciente de pensar las camisetas de fútbol como prendas para todos los días, ésta es un exponente que sin dudas pica en punta.