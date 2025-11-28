Arsenal anuncia alianza con Paramount+

Quiere pisar fuerte en el fútbol. Durante años fueron las grandes cadenas de televisión las que batallaron por los derechos de las grandes competencias y clubes; ahora son las plataformas de streaming. Hoy es Paramount+ la que anunció su acuerdo con uno de los grandes clubes del mundo: el Arsenal FC.

La empresa recientemente comunicó que a partir del 2027 transmitirá la UEFA Champions League en el Reino Unido, por lo que la apuesta es grande. Este contrato se extiende, en principio, hasta 2031.

Como parte del nuevo vínculo, se espera que se realicen campañas en redes sociales para promocionar las principales series de la plataforma, donde los protagonistas serán los jugadores de los Gunners.

Cabe recordar que el conjunto de Londres previamente estuvo asociado a Amazon Prime Video, firma que produjo ‘Todo o nada: Arsenal’, una serie documental sobre el detrás de escena del día a día del equipo profesional masculino.