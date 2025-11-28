El Equipo Detrás de la AFA: se celebró el Sponsors Day 2025

Celebrar el apoyo de decenas de marcas que acompañan día a día. En el Predio Lionel Andrés Messi que tiene la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza se realizó el Sponsors Day 2025, bajo el título ‘El Equipo Detrás de la AFA’.

La cita contó con oradores como Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA, y Roberto Ayala, figura histórica de la Selección Argentina.

La jornada reunió a representantes de las marcas que colaboran con el ecosistema del fútbol nacional, consolidando un espacio de cercanía, diálogo y visión compartida sobre el presente y el futuro del deporte más popular del país.