Los superhéroes llegan al campo de juego. El conjunto madrileno es sin dudas la marca más grande dentro del mundo del fútbol, por lo que es lógico que todos quieran colaborar con ellos. En el día de la fecha se lanzó la nueva colección Real Madrid x adidas x Marvel, uniendo lo mejor de dos mundos.

Real Madrid x adidas x Marvel

La nueva línea tiene como protagonistas a los personajes de Thor y Ultron. Estos aparecen dibujados sobre distintas prendas, que van desde una camiseta pre-match, buzos y pantalones de entrenamiento, hasta camperas de salida. La paleta cromática tiene al blanco, lógicamente, como protagonista; acompañado también del negro y el amarillo.

Como particularidad de este lanzamiento, se realizó también en colaboración con los All Blacks, el seleccionado de rugby de Nueva Zelanda (ver en detalle).