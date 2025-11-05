Llegó el gran día, incluso anticipándose una jornada a lo que todos teníamos pensados. La marca de las tres tiras tiró toda la carne al asador y presentó las camisetas adidas Copa del Mundo 2026, que se suman a otros modelos que veremos durante el año que viene en otros contextos al no estar clasificados a la máxima cita deportiva.

Camisetas adidas Copa del Mundo 2026

Son 22 selecciones las que hoy vieron sus nuevos uniformes titulares: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bélgica, Catar, Chile, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Escocia, España, Gales, Hungría, Irlanda del Norte, Italia, Japón, México, Perú, Suecia, Ucrania y Venezuela.

Las equipaciones saldrán a la venta el 6 de noviembre a nivel global. Destacan por su nueva tecnología ClimaCool+, reviviendo un nombre icónico.