Con la ilusión renovada, para seguir en el rumbo ganador. La selección albiceleste quiere ir por su segundo mundial consecutivo, tras lo que fue su conquista en Qatar 2022. Y para eso, tiene una nueva armadura que presenta varias novedades. Ésta es la nueva camiseta adidas de Argentina Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta adidas de Argentina Copa del Mundo 2026

Lo primero a notar es el nuevo template, algo más simple desde sus trazos, sin tanto recorte curvo como en su antecesora. Lo lógicamente más llamativo son las tres tiras en las mangas, cuyo grosor fue aumentado hasta el límite previsto por el manual de la FIFA. En principio no es simple asimilarlo, pero el ojo se va a acostumbrando (así como pasó con el crecimiento del logo). En lo que respecta al diseño en sí, los bastones con degradé serán los protagonistas. Incluyen los tonos de celeste de las tres camisetas campeonas del mundo (1978, 1986 y 2022). Sin ser los mayores fanáticos de este recurso, creemos que en este caso se logra un resultado correcto.

El cuello -de terminación recta- y los puños se tiñen de azul con un vivo celeste. Para diferenciarla aún más del último modelo mundialista, nos gusta que se haya optado por el azul en lugar del negro (el mismo también tiñe los pantalones). El escudo de la AFA vuelve a su versión convencional, con la bandera a todo color. Pero lo más interesante de éste, es que es holográfico, ‘escondiendo’ en su fondo Soles de Mayo y los años campeones detrás de las estrellas. Un detalle exclusivo de la versión jugador, que justifica en parte la diferencia de precio. Como sello final, en la nuca se añade un ‘1893’, año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino.

Hay un notorio salto a nivel confección de estas equipaciones authentic de adidas, introduciendo la nueva tecnología Climacool+. Posee una textura realmente atractiva desde lo visual, con microperforaciones que garantizan la máxima respirabilidad para su uso en la más alta competencia. Como mencionamos, los logos son holográficos, detalle que nos parece brillante. Como toda casaca mundialista, su éxito dependerá totalmente del resultado deportivo; pero creemos que logró una estética bastante acertada, combinada con una interesante innovación desde lo tecnológico.