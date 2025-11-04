El orgullo de un trabajo que dio muchos y muy buenos frutos. No es secreto alguno que el conjunto de La Paternal tiene una de las mejores divisiones inferiores del mundo. Celebrando dicho historial, se develó la nueva tercera camiseta Umbro de Argentinos Juniors 2025/26, que Marca de Gol reseñó detalladamente.

Review | Tercera camiseta Umbro de Argentinos Juniors 2025/26

El modelo de tiñe de un azul no muy saturado, resaltando por una trama en un sobretono que hace referencia al apodo del club: El Semillero de Mundo. Así, vamos como decenas de semillas (jóvenes promesas) van creciendo y cubriendo toda la casaca con sus tallos, que están combinados con el logo de Umbro. Una creativa y linda inspiración, bien ejecutada. En los paneles en tono beige/arena, se emplea otro pattern, alusivo exclusivamente a la marca. Creemos que éste pudo haber sido omitido, para no sobrecargar de texturas la equipación.

El template en sí es lindo, con trazos curvos y diversos paneles que, no sólo denotan más horas de trabajo y costos, sino que también fluye visualmente. El cuello es textil, microperforado con los diamantes de la firma, y que añade las iniciales de la institución en la nuca. Como sello finales de la equipación, encontramos dos emblemas que destacan. El primero, el escudo retro que luce las cinco estrellas (que pueden ser seis tras la final de la Copa Argentina); así como también una ‘moneda’ que resume el concepto general del diseño.

Su calidad está en la misma línea que sus hermanas de colección, telas de buena presencia, un material de primer nivel para el cuello, hoyuelos láser y logos en TPU. Más no se puede pedir por su precio. Se nota que está confeccionada en Brasil. En líneas generales, una camiseta bien resuelta y que funciona a la perfección como tercer uniforme.