Fluminense y PUMA firman contrato de indumentaria

Se termina una etapa que, sin lugar a dudas, quedará marcada en la historia del club; pero nace una nueva para crear más momentos históricos. Aún pendiente de comunicado oficial por cuestiones contractuales, se confirmó que Fluminense y PUMA han firmado un nuevo contrato.

Así, tras seis temporadas completas (desde el 2020) el Tri deja de vestir a Umbro, marca con quien conquistó la Copa Libertadores 2023, la primera de su vitrina.

El nuevo vínculo con la firma del felino comenzará a partir del 1 de enero de 2026 y se extenderá, en principio, hasta concluido 2030. En el país, PUMA ya viste a otros tres clubes: Palmeiras, Bahía y Red Bull Bragantino.