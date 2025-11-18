Uno de los ‘last dance’ más legandarios de la historia de la indumentaria deportiva. La noticia que nunca pensamos que iba a suceder, sucedió. La marca de las tres tiras presentó la nueva camiseta adidas de Alemania Copa del Mundo 2026, la última que fabricarán previo a la llegada de Nike. Así la analizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de Alemania Copa del Mundo 2026

Sabiendo ya que era la última pieza del rompecabezas, era bastante predecible saber cómo iba a ser. Así, nos encontramos con una fuerte inspiración en los modelos de 1990 y 2014, las casacas de los dos títulos mundiales de la Alemania unificada. Estéticamente es bellísima y siempre será una joya. La base blanca con las tres franjas a tono con la bandera es una combinación que nunca va a fallar. Ahora bien, si nos ponemos exquisitos, tal vez era una oportunidad de darle un cierre que no sea tan autorreferencial, probando algo nuevo (sobre todo teniendo un template disruptivo desde sus gruesas tres tiras).

Justamente estas últimas contrastan en color negro, interrumpiendo el diseño del pecho, que se extiende fugazmente hacia la parte trasera. El cuello es en ‘v’, pero con corte recto. Éste y los puños son negros, con un fino vivo rojo que los decora. El escudo en esta versión jugador es holográfico, ‘escondiendo’ en el fondo de sus estrellas los años en los que se consagraron Campeones del Mundo. El broche final a la equipación se lo da una etiqueta añadida en la cintura, recurso exclusivo para esta selección. La misma funciona como postal de despedida, estableciendo que desde 1954 es el sponsor técnico de la federación. Icónico.

Su confección es brutalmente buena, sobre todo en comparación de la versión ‘hincha’. La tela de la tecnología CLIMACOOL+ posee una textura con microperforaciones y relieves que es un deleite visual y táctil. Los mencionados logos holográficos, así como la calidad general de su fabricación, denotan un prodcuto realmente premium. Un cierre algo predecible, pero no por eso menos lindo. Una pieza que tiene que estar en la selección de todo coleccionista.