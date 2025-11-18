Todos los ojos puestos en uno de los anfitriones. Ser host del Mundial te garantiza cierto cariño siempre por parte de las marcas, y ésta no es la excepción. La marca de las tres tiras lanzó la nueva camiseta adidas de México Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol reseñó en detalle.

Review | Camiseta adidas de México Copa del Mundo 2026

Antes de comenzar con el análisis, cabe remarcar que ésta no iba a ser la casaca mundialista de los mexicanos. Hace algunos meses se filtró la versión definitiva y, debido al mayoritario rechazo popular -y problemas con la federación-, salió de urgencia este modelo. El mismo está inspirado en la icónica equipación de 1998, cuyo diseño remitía a la Piedra del Sol. Esta versión la reinterpreta muy bien, manteniendo la esencia, aunque ya sin el divertido (por qué no) rostro en el frente. El protagonista en el centro será el águila que luce en el escudo.

Por suerte es de color verde, en dos tonos. Nunca entendimos la decisión de virar hacia el negro, o mismo hacia el bordó o fucsia que supo vestir. El cuello en ‘v’ y los puños combinan el blanco y el rojo, completando los colores de la bandera nacional. En la nuca añade un sign-off con la leyenda “Somos México”, escrito en una tipografía bien azteca. Un detalle que nos gustó mucho. Para remarcar del template las gruesas tres tiras, contrastando en blanco. El escudo, que sigue dividiendo opiniones sobre su aspecto, está ubicado sobre el corazón.

La nueva tecnología Climacool+ es la estrella de esta Copa del Mundo. Una tela súper liviana con máxima respirabilidad gracias a sus microperforaciones y un relieve tridimensional, le dan un look cual armadura. El escudo holográfico posee una trama en repetición de águilas en su fondo. Puede ser que haya sido un manotazo de ahogado, pero el resultado es impecable.