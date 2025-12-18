AC Milan vs Como 1907: la Serie A vuelva a Australia

La globalización del fútbol llegando a puntos impensados, incluso para los que tienen la cabeza más abierta para esto. Tras mudar la Supercoppa Italiana a Arabia Saudita, ahora también los partidos de la propia liga italiana se jugarán en otro continente. AC Milan vs Como 1907 se jugará en Australia.

AC Milan vs Como 1907 se muda a Australia

El próximo 8 de febrero el encuentro que se debería disputar en el San Siro, lo hará en la ciudad de Perth. Cabe remarcar que ese encuentro no podía jugarse en la ciudad de Milán por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Lo llamativo es que la solución no fue trasladarlo a otro estadio italiano, sino a 13.800 kilómetros de distancia.

La confedereación asiática confirmó el encuentro tras poder acordar que el partido se juegue con árbitros locales, condición que era necesaria para hospedar el partido. Los simpatizantes australianos estarán felices de recibir un partido de élite, los rossineris no tanto…

El antecedente de esto fue el intento de trasladar el encuentro por LaLiga de España entre Villarreal CF y el FC Barcelona a Estados Unidos para esta misma temporada (aunque sin justificación alguna), pero el repudio general y la poca venta de entradas, hizo que cancelase.