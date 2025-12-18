Se viene el comienzo del torneo continental más importante del año: la Copa Africana de Naciones 2025. Una de sus grandes estrellas ya tiene su calzado especial para lucir en los estadios de Marruecos. Estos son los nuevos botines adidas F50 Salah, que usará el jugador del Liverpool FC.

adidas F50 Salah

El modelo edición especial está realizado sobre la base de unos tradicionales F50 Elite, sin modificaciones técnicas. El diseño presenta al blanco como tono principal, acompañando siempre de detalles en un color dorado/cobre. Destacará la textura de jeroglíficos, así como el emblema en el talón de “Rey de Egipto” con el número 11.

La selección egipcia integrará el Grupo B, junto a Sudáfrica, Angola y Zimbabue. El torneo empezará el 21 de diciembre y la final se jugará el 18 de enero.