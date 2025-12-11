La araña que pica, dos décadas después. La marca de las tres tiras sigue apelando al componente nostálgico de los que crecieron (crecimos) a principios de este milenio. Hoy develaron los nuevos botines adidas F50 Spider, inspirados en el mítico modelo de 2004.

Básicamente nos encontramos con una reinterpretación de aquel modelo que supo lucir en sus pies el icónico Djibril Cissé, que fue uno de los embajadores para este lanzamiento. ¿El otro? Julián Álvarez. Con toda la lógica del mundo, teniendo en cuenta su apodo.

A nivel técnico es parecido, más no igual. Su capellada es mayormente sintética, aunque sí la recubierta de los cordones está realizada en piel natural. Tienen una malla de hilo Primeknit, que lo acerca más a lo que es la sensación de uso del modelo actual. La suela sí es completamente nueva, usando la ya conocida Sprintframe 360 que usan los adidas F50 tradicionales.