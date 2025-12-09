Año mundialista, año de apostar fuerte. Con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, se develaron los nuevos botines adidas Predator 26 Elite, que Marca de Gol llevó al verde césped a probarlos. ¿Qué tal el nuevo upper? ¿Mantienen la esencia Predator? Lo vemos a continuación.

Review | adidas Predator 26 Elite

Los últimos lanzamientos de esta familia remitían a viejos modelos. Ésta no es la excepción, encontrándonos con una especie de híbrido entre los Predator Precision y Mania. Esto se plasma más que nada en su diseño, con las tres tiras ondeantes, que se extienden por todo el interno; así como en el colourway plateado, con la lengüeta resaltando en rojo.

Sin más descripción y una vez puestos, resultaron algo apretados (ojo si se tiene el pie ancho), aunque con algo más de altura en la punta que sus antecesores. La abertura por donde ingresa el pie sí es amplia; compensada por el material elástico Primeknit que envuelve el talón y los insertos mullidos en el forro. La comodidad está garantizada.

El nuevo material NanoStrike+ reemplaza al probado -y aprobado- HybridTouch 2.0. Es considerablemente más fino y, en principio, algo más tosco, no siendo tan maleable. Su textura con relieve se complementa con la superficie rugosa de las tres tiras en blanco. Gracias a esto se logran buenos controles y precisión en disparos, aunque notamos la ausencia de los elementos de goma. Es un approach distinto, más propio de un F50. La sensación de botín armado, que suele ser buscada por el usuario predator, ya no está tan presente.

La edición lanzamiento únicamente está disponible en versiones con lengüeta. Hoy en día no nos podemos imaginar a este modelo sin ella; se siente raro verlos ‘desnudos’. Aunque su rol es más estético y aspiracional (para jugar como nuestros ídolos), que funcional, jamás puede faltar.

La suela es completamente nueva. Apela nuevamente a lo nostálgico, con la vuelta de la tecnología Powerspine. Ésta realmente mantiene el arco del pie más firme en todo movimiento. La agresividad del look de la placa StrikeFrame, también se ve plasmada en su performance. Los tapones incrementaron sutilmente su superficie, ayudando a traccionar más fuerte. Los exteriores, de trazos curvos, hacen posibles rotaciones eficientes. A destacar el refuerzo en el talón, que proporciona un puntito extra de estabilidad, manteniendo el pie siempre en su lugar. Lo mejor de este modelo.

La conclusión es ciertamente extraña. Si nos despredemos que son unos Predator, nos pareció un botín más que bueno (mejorando bastante con los usos, al ablandarse el material). Su asterisco es justamente el legado de su personalidad, que nos tiene acostumbrados a algo más armado. Veremos cómo se sigue desarrollando la saga.