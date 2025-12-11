Qué saludable es ver cómo marcas nuevas ingresan a mundillo de las equipaciones de fútbol. No sólo para no aburrirnos con las de siempre, sino porque algunas traen una mirada totalmente nueva. La camiseta alternativa Ezeta del Sorrento Calcio 2025/26 es un gran exponente sobre esto, y Marca de Gol te cuenta por qué.

Review | Camiseta alternativa Ezeta del Sorrento Calcio 2025/26

Cuando Ezeta irrumpió en el mercado, su premisa fue clara: hacer arte con sus casacas. Unos años más tarde su adueñaron de un estilo ciertamente cargado, pero lleno de historias. Vimos modelos inspirados en sucesos históricos, mitos, corrientes artísticas y la cultura propia de los lugares. En esta última categoría entra esta equipación que busca plasmar el espíritu de Sorrento. Así, nos encontramos con un concepto inspirado en las características mesas de piedra pintadas a mano, cuya base se ve plasmada en la trama de fondo.

Los limones y el naranja característico de los cítricos, nos trasladan a esos dibujos que se realizan hace cientos de años, en una tradición que este tipo de homenajes mantienen viva. La reflejos claros dentro del diseño suponen ser la representación de la luz del sol del Mar Mediterráneo; justificación que, si bien no es necesaria, complementa al storytelling de la equipación. Como detalles finales del diseño, cabe destacar el escudo centrado, con sus colores adaptados a la paleta general, por debajo del logo de la marca en negro. En la nuca se estampa el nombre del club/ciudad.

Su confección es bastante convencional, con una tela suave al tacto, aunque algo gruesa para nuestro gusto. Abriga más, sí; pero es algo más calurosa para los días de altas temperaturas. Los logos son termosellados, con relieve, de buena presencia. Se usa un material elástico ribb para cuello y puños (bien); y, por último, las costuras son correctas.

Ezeta trajo un nuevo paradigma al mundo de los jerseys. Obviamente no son para cualquiera, y menos para los que gustan de lo simple. Pero su approach algo sobrecargado y bastante literal, en muchas ocasiones nos cautivó -sobre todo en ésta-. Sin dudas es de las mejores camisetas del año. La frescura del cítrico y la tradición cultural se reflejaron a la perfección. El gran desafío de la marca estará en seguir desarrollando su línea de trabajo, pero sin sobresaturarla. Ansiosos por lo que mostrarán en el futuro.