Nueva generación, mismo carácter. Desde el regreso de la lengüeta, la marca de las tres tiras ha sabido generar una personalidad total a través de un elemento que estaba -literalmente- extinto. Estos son los nuevos botines adidas Predator 26, que nuevamente reinterpretan un ícono del pasado.

adidas Predator 26

Con un estilo muy propio de los históricos Predator Mania, y el famoso colourway Iron, se devela este modelo que técnicamente no pertenece a un main pack, sino que es una versión propia del lanzamiento de la nueva línea. Técnicamente destaca por dos puntos fundamentales. El primero es la nueva capellada con tecnología Nanostrike+, empleando un material suave con relieve para el mejor desempeño en húmedo y seco. La nueva placa de la suela Powerspine hace foco en el mediopipe, para entregar la energía de una forma más eficiente y lograr pisadas más fuerte.

Los nuevos Predator ya se pueden comprar en la tienda oficial de la marca, a un precio de $459.999 (hasta 6 cuotas sin interés).