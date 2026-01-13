Pocos modelos más icónicos que éste, donde comenzó -gran parte- del camino. Homenajeando el calzado que usó el mejor jugador de todos los tiempos en su primera Copa del Mundo, la celebrada en 2006 en Alemania, se develaron los nuevos botines adidas F50 Tunit Leo Messi, una hermosa edición especial.

adidas F50 Tunit Leo Messi

Adopan una apariencia casi idéntica de aquel modelo que brilló hace dos décadas, modificando algunos detalles. Ya no se hace más referencia a ‘La Mano de Dios’ y el año 86, sino que se reemplaza por un número 10 y la leyenda ‘Gloria Eterna’. En el talón añaden las tres estrellas por los tres campeonatos mundiales de la Selección Argentina.

Debutaron la pasada semana en la Supercopa de España en los pies del jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono; y también los veremos brillando junto a Julián Álvarez.