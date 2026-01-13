Se arranca el año entrenando con todo; y el calzado es sumamente importante para lograr hacerlo de la mejor maneja. Con Antonela Roccuzzo como gran embajadora, la marca de las tres tiras presentó sus nuevas zapatillas adidas Dropset 4, que ya están a la venta en Argentina.

adidas Dropset 4

La cuarta generación del modelo de training está diseñada para cumplir con creces en un amplio abanico de ejercicios, desde levantamiento de pesas, hasta sprints de 800 metros. Destacan por su liviana capellada textil con almohadillas Geofit en el talón para máxima comodidad; así como por su mediasuela REPETITOR y la suela de caucho Continental™ + Adiwear.

Están disponibles en hormas para hombre y mujer, en una variedad de seis colores. Tienen un precio de lanzamiento de $229.999.