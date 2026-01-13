Una manera ideal para celebrar las dos décadas del primer Mundial disputado por el mejor jugador de todos los tiempos. La marca de las tres tiras vuelve a revivir el pasado, lanzando las nuevas camisetas adidas de Argentina Bringback 2006.

Camisetas adidas de Argentina Bringback 2006

Ambos modelos son una fiel copia de los que se usaron en la Copa del Mundo de Alemania 2006, en la cual Lionel Messi se estrenó en la cita máxima del fútbol. A diferencia de los lanzamientos de Chile (1994), Colombia (1990) y México (1986), en este caso se presentaron tanto el modelo titular, como alternativo. Están a la venta ‘lisas’ ($159.999) y con el dorsal #19 de Leo ($179.999).

Junto a las casacas, también se develaron dos camperas, un pantalón y una camiseta ‘reconstruida’, con un foco mucho más fashion.