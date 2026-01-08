Un cuarto de siglo de una de las asociaciones más icónicas de la historia del deporte. Desde el 2001, la marca de las tres tiras está asociada a la UEFA para ser el proveedor oficial de pelotas del torneo de clubes más importante del continente. Celebrando esto, se develó el nuevo balón adidas Champions League 25 Aniversario.

Balón adidas Champions League 25 Aniversario

El esférico toma el estilo de aquel usado en la final del año 2001, teniendo una base blanca con las estrellas con acabado metálico. No sólo su interior plateado, sino también su contorno con estilo tornasolado. Por encima del logo de la marca, posee un emblema especial por los mencionado 25 años de patrocinio ininterrumpido. Lógicamente posee la tecnología de los más recientes balones, y será usado en las dos últimas fechas de la etapa de liga.