Llegó el primer main pack del 2026, y con grandes novedades. La marca de las tres tiras empieza a preparar la recta final rumbo a la Copa del Mundo, con los nuevos botines adidas Born For Goals Pack, que introducen saltos generacionales de sus modelos.

Botines adidas Born For Goals Pack

La campaña de lanzamiento se realizó bajo la consigna “Predator o F50”, ciertamente dejando de lado a la nueva generación de los Copa Pure IV, para nosotros la gran innovación de la colección. Mantienen la misma suela, pero refinan detalles de su capellada, con un nuevo diseño, manteniendo el mismo suave material que emula el cuero de canguro.

Los Predator Elite muestran su primer colourway oficial, tras lo que fue el plateado y rojo de lanzamiento. Lo más interesante de esta nueva edición es el material del upper, notoriamente más fino. Por su parte, los F50 Elite únicamenee reciben una actualización estética, manteniéndose igual que el año pasado -de momento-.