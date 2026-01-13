Coca-Cola trae el trofeo de la Copa del Mundo a Argentina

El tour con la pieza más legandaria de todas. Se aproxima una nueva edición del Mundial, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá; y comienzan algunos ‘rituales’, que ya se volvieron habituales. Al igual que se hizo con las últimas ediciones, Coca-Cola volverá a traer el trofeo de la Copa del Mundo a Argentina.

El próximo 19 y 20 de febrero el trofeo original estará en las tierras del actual campeón del mundo. Será recién el segundo día cuando los fanáticos del fútbol podrán acercarse a sacarse una foto en el predio de La Rural entre las 9:00 y 20:00hs. La gira latinoamericana también pasará por México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Brasil y Uruguay.