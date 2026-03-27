Havaianas x Vinicius Jr: primera colaboración

Una de las figuras más polémicas que tiene hoy en día el mundo del fútbol; se lo ama o se lo odia, simple. Aprovechando esa difusión que tiene, la marca de ojotas más conocida del mundo se asoció con él de cara a la Copa del Mundo 2026. Ésta es la nueva línea de Havaianas x Vinicius Jr.

La colección se estrena con tres ediciones especiales diseñadas por el propio jugador. Claramente es nota el estilo urbano, reflejando el espíritu de las calles de São Gonçalo, donde creció el actual emblema de la Selección Brasilera. En todas las variantes aparece el siete, número preferido del jugador, que luce en la espalda de su camiseta del Real Madrid.